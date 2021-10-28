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الخليل: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الخميس، بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت امر محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الظهر" المحاطة بمستوطنة (كرمي تسور)، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومن الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أرضهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.

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