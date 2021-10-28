خلال لقائه وينسلاند.. الدعليس: نطالب الأمم المتحدة بمعالجة الواقع الاقتصادي بغزة وملف إعادة الاعمار

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم، الأوضاع الإنسانية والسياسية خلال لقائه في مقر رئاسة العمل الحكومي.واستعرض الدعليس الواقع الإنساني والسياسي الذي يمر به قطاع غزة خاصة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، في ظل الحصار واستمرار إجراءات الاحتلال العدوانية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، شاكرا الجهود الأممية المبذولة في هذا السياق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وطالب الدعليس بدور أكثر ديناميكية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فيما يخص اعتداءات الاحتلال على الأسرى والقدس، مؤكدا ضرورة التدخل بشكل عاجل في هذه القضايا ومعالجة العديد من الملفات المرتبطة بالواقع الاقتصادي وملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.وبحث اللقاء عدد من الملفات الإنسانية المتعلقة بمواطني قطاع غزة منها: ملف العلاج بالخارج وعلاج مرضى السرطان، ودعم القطاع الصحي عبر توفير الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية، كذلك تم الحديث حول آليات صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، كما تناول اللقاء سبل تمويل مشاريع إغاثية وتنموية للحد من البطالة عبر دعم قطاعات العمل المختلفة وعلى رأسها قطاع صيد الأسماك.كما ناقش الطرفان تداعيات أزمة توقف صرف شيكات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة.من جانبه وعد وينسلاند بالتحرك ودراسة كافة القضايا التي جرى نقاشها، واعدا ببذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يحياها شعبنا في قطاع غزة.