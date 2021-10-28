الخارجية الروسية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية، معتبرة هذه الإجراءات عملية ضم.وكانت 12 دولة أوروبية قد طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن قرار المضي في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقالت هذه الدول في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، إنها "تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".كما دعت بريطانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن قراراتها بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.وقال وزير الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، في تصريح له، اليوم الخميس، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار.