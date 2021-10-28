شؤون فلسطينية

أبو هولي: التحضيرات تسير على كافة المستويات لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)

أبو هولي: التحضيرات تسير على كافة المستويات لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في موعده المقرر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وأضاف خلال لقائه مسؤولة ملف الشؤون الإنسانية في مكتب التمثيل الألماني في دولة فلسطين سيوان هي، ووفد الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) برئاسة كلاوديا روس، اليوم الخميس، أن التحضيرات تسير على كافة المستويات مع شركائنا في الدول المضيفة و(أونروا) واللجنة الاستشارية ومع الأطراف المعنية لإنجاح المؤتمر وتأمين تمويل مستدام قابل للتنبؤ، يحقق الاستقرار المالي لميزانية (أونروا) وإدامة عمل برامجها وخدماتها الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.

وأشاد بالدعم الألماني الكبير لوكالة (أونروا)، والذي ساهم في جسر فجوة العجز المالي في ميزانيتها، وتمكينها من استمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ5.6 مليون لاجئ فلسطيني بتقديم تمويل في العام 2021 يقدر بـ109 مليون دولار علاوة على تمويل إضافي بقيمة 40 مليون يورو (ما يعادل 43 مليون دولار) لدعم خطة التعافي والانعاش التي اطلقتها (أونروا) لقطاع غزة للاستجابة الإنسانية العاجلة لمواجهة تداعيات حرب غزة في ايار 2021.

وطالب المانيا بحكم موقعها في الاتحاد الأوروبي بحث الدول الأوروبية في المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي للمانحين والاسهامات المالية القوية لدعم (أونروا)، خاصة وان هناك دولاً خفضت تمويلها هذا العام للأونروا.

ووضع أبو هولي المسؤولة الألمانية في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات (أونروا) الخمسة، لافتاً الى ان تداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) و التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية في لبنان وسوريا فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والحياتي للاجئين الفلسطينيين وزاد من أعباء (أونروا).

وشدد على ان استمرار عمل (أونروا) وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين يشكل عامل استقرار للمنطقة ويساهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

بدورها، أكدت سيوان ان بلادها ستواصل دعمها لوكالة الغوث الدولية "اونروا" بما يحقق استمرارية عملها الانساني في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ودعم المؤسسات الفلسطينية من خلال دعم خطة التنمية الوطنية للحكومة للعامين المقبلين 2022 – 2023 والتي تشمل دعم التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، والحكم المحلي والبلديات وقطاع التعليم الأساسي والعالي والمهني، قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل.

وقالت سيوان: "نحن نتقاطع مع دائرة شؤون اللاجئين في ملفات عديدة خاصة المخيمات ووكالة الغوث الدولية واللاجئين، ومهم جداً ان يبقى التواصل قائم وان تبقى العلاقة التي تربطنا معها علاقة قوية ومنفتحة للتشاور في هذه الملفات لتكوين رؤية مشتركة وشمولية في خدمة اللاجئين في المخيمات بمختلف شرائحهم الاجتماعية وخاصة الشباب والنساء" .

من جهتها، استعرضت روس برنامج تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التأثير في ظروف معيشتهم داخل المخيمات (PART) من خلال تعزيز قدرات الشباب في المخيمات كمدخل لتأهيلهم للمشاركة في أنشطة مجتمعية تشمل مبادرات وحملات طوعية وأيام مسائلة لصناع القرار، بما يعزز من قدرة الشباب على التأثير على صانعي القرار لتحسين ظروف العيش داخل المخيمات.

وأكدت وجود التزام طويل الأمد في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات من خلال برنامج PART مع شركائها الرئيسيين في الدول المضيفة.




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