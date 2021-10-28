الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتزويد قطاع غزة والغلاف بالكهرباء

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن خطة جديدة تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي أشكول لتزويد الغلاف وقطاع غزة بالكهرباء.ووفقاً للصحيفة، فإن رئيس مجلس أشكول قدم خطة لوضع ألواح شمسية على طول الحدود مع غزة قرب السياج، بهدف توفير الكهرباء لمستوطنات غلاف غزة، وكذلك لأحياء داخل القطاع.ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الجنوبية الجنرال اليعازر توليدانو، قوله: "إنني أشجع على إقامة مثل هذه المشاريع في غلاف غزة".وأضاف توليدانو: "إذا كان أيضًا ستستفيد منه غزة، فسيكون بمثابة أداة ضبط".