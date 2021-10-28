منها بريطانيا.. دول أوروبية: على إسرائيل التراجع عن قرار بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة

في السياق ذاته، دعت بريطانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن قراراتها بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.



وقال وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في تصريح له، اليوم الخميس، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار.



رام الله - دنيا الوطندعت 12 دولة أوروبية في بيان مشترك، إسرائيل إلى العدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وفي بيان مشترك لوزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، أعرب هذه الدول عن معارضتها للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعت هذه الدول "الطرفين إلى البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات".