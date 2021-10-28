شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي: جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

التعاون الإسلامي: جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام (2016) الذي يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بـ"أن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملاً"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد لسياسته الاستيطانية غير الشرعية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، طبقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تخدم عملية السلام.

أخبار ذات صلة

متى سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للعمل بالتوقيت الشتوي بفلسطين؟

متى سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للعمل بالتوقيت الشتوي بفلسطين؟

الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتزويد قطاع غزة والغلاف بالكهرباء

الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتزويد قطاع غزة والغلاف بالكهرباء

منها بريطانيا.. دول أوروبية: على إسرائيل التراجع عن قرار بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة

منها بريطانيا.. دول أوروبية: على إسرائيل التراجع عن قرار بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة

&#34;الاقتصاد&#34;: السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

"الاقتصاد": السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

منوعات

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي