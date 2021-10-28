أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا حكما بإدانة المتهم (م. ج) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الـ 15 من عمره، سندا لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتضمينه نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أردني.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة أمل مصيص، وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.