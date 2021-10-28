قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

وجزم القيادي في حماس، بأن كل تلك الظروف دفعت الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التغول والتمادي بالاستيطان، لأنه يجد نفسه وحيدًا يملك كل مقومات التهام الأرض ويقرر متى وأين يتوسع استيطانيًا.



ووردت تصريحات القرعاوي في أعقاب مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على مخطط لبناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.



وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات: "بيت إيل" قرب رام الله، "أريئيل" شمال سلفيت، "الكانا" شمال غرب الضفة الغربية، "غيفع بنيامين" شمال شرقي القدس، "عمانوئيل" شمال غرب سلفيت، "كارني شومرون" بين سلفيت وقلقيلية، "بيتار عيليت" جنوب القدس.



وقال القرعاوي: "لا أتوقع أن يكون هناك أي تعقيب أو تعليق عربي على هذه الجرائم بحق الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتم استهداف أرضه ورزقه".



ونوّه إلى أن الانسان الفلسطيني وحده هو من يدفع الثمن من خلال الأرض من دمه، داعيا السلطة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني والعمل على حث المنظمات الدولية والمحلية على تثبيته في أرضه.



وشدد على أهمية العمل على إيصال صوت الفلسطيني لكل العالم وإحراج الدول العربية والشارع العربي لدفعهم نحو دعم الفلسطيني وليس باتجاه الهرولة للتطبيع مع الاحتلال.



وختم محذرا: "في المستقبل قد يأخذ الفلسطيني الكثير من الوقت ليصل إلى مكان بيته عبر الطرق الالتفافية بسبب إحاطته بالأراضي المهددة بالمصادرة".



رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، اليوم الخميس، بموقف فلسطيني، رسمي وشعبي، قوي رافض لجريمة التهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مزيد من الأراضي الفلسطينية.وانتقد القرعاوي "ضعف" موقف السلطة الفلسطينية في رام الله والصمت الدولي على تصاعد وتيرة الاستيطان، مشددًا على أنهما عاملان يشجعان الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من سرقة الأراضي بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.وقال: إن "الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع الفلسطيني، لأنه يخشى على نفسه من أن تنقلب الأمور ضده، فيتجنب الدخول في خطوات تصعيدية ضد الاحتلال قد يمنع عنه على إثرها الأموال".وأضاف إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يفعلا أي شيء لحل الصراع العربي الفلسطيني منذ تأسيس كيان الاحتلال في العام1948، مشيراً أيضًا إلى أن هناك حالة من التراجع العربي عن نصرة القضية الفلسطينية.