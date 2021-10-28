شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تهديد حكومة الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة من الضفة بداية الأسبوع المقبل،يندرج في اطار الحرب العدوانية على شعبنا والابتزاز السياسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال مترافقا مع الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش: "إن عملية التهديد بقطع التيار الكهربائي يأتي في اطار العربدات الاسرائيلية والاستهداف الذي تواصله ضد المؤسسات الفلسطينية وبأشكال مختلفة ، في مخالفة للقوانين الدولية والانسانية ، وضمن سياسة الضغط على شعبنا وقيادته ومواصلة عملية الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية وتهويد العاصمة القدس".

وتابع" إن إسرائيل قوة احتلال تمارس ارهاب دولة منظم ، وهذه جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، داعيًا الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة والعمل على انتاج الكهرباء وللبحث عن الحلول حتى لا نبقى رهينة للابتزاز السياسي الاسرائيلي الرخيص".

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34;: السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

"الاقتصاد": السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

الرئيس السويسري لـ &#34;أبو مازن&#34;: قررنا تكثيف تعاوننا الاقتصادي مع السلطة الوطنية

الرئيس السويسري لـ "أبو مازن": قررنا تكثيف تعاوننا الاقتصادي مع السلطة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

منوعات

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي