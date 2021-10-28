النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي



وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش: "إن عملية التهديد بقطع التيار الكهربائي يأتي في اطار العربدات الاسرائيلية والاستهداف الذي تواصله ضد المؤسسات الفلسطينية وبأشكال مختلفة ، في مخالفة للقوانين الدولية والانسانية ، وضمن سياسة الضغط على شعبنا وقيادته ومواصلة عملية الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية وتهويد العاصمة القدس".



وتابع" إن إسرائيل قوة احتلال تمارس ارهاب دولة منظم ، وهذه جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، داعيًا الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة والعمل على انتاج الكهرباء وللبحث عن الحلول حتى لا نبقى رهينة للابتزاز السياسي الاسرائيلي الرخيص".







رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تهديد حكومة الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة من الضفة بداية الأسبوع المقبل،يندرج في اطار الحرب العدوانية على شعبنا والابتزاز السياسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال مترافقا مع الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية.