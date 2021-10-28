دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنأطلقت العديد من القوى والفعاليات والنشطاء في مدينة رام الله دعوات للمشاركة، يوم غد الجمعة، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام.وجاء في الدعوة: "ندعو الجميع للمشاركة في المسيرة الحاشدة نصرة لأسرانا المضربين عن الطعام انطلاقا من مسجد البيرة الكبيرة بعد صلاة الجمعة من يوم غد".وحثت الدعوات على المشاركة الحاشدة في المسيرة تحت عنوان: "كونوا من حشد المنتصرين للأسرى الأوفياء لتضحياتهم".وتشهد مناطق مختلفة بالضفة الغربية، غدا الجمعة، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان "جمعة الوفاء للأسرى العظماء".