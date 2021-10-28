دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين
أطلقت العديد من القوى والفعاليات والنشطاء في مدينة رام الله دعوات للمشاركة، يوم غد الجمعة، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام.
وجاء في الدعوة: "ندعو الجميع للمشاركة في المسيرة الحاشدة نصرة لأسرانا المضربين عن الطعام انطلاقا من مسجد البيرة الكبيرة بعد صلاة الجمعة من يوم غد".
وحثت الدعوات على المشاركة الحاشدة في المسيرة تحت عنوان: "كونوا من حشد المنتصرين للأسرى الأوفياء لتضحياتهم".
وتشهد مناطق مختلفة بالضفة الغربية، غدا الجمعة، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان "جمعة الوفاء للأسرى العظماء".
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