شؤون فلسطينية

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال زيارته إلى لوكسمبورغ، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب فرناند إتجن وأعضاء المجلس، على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، خاصة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وإرهاب المستوطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن قضية فلسطين هي قضية سياسية وليست قضية اقتصادية أو إغاثية، قائلا: "نطالب بحل سياسي عادل لقضيتنا وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبهم، عبر رئيس المجلس وأعضائه عن أن قضية فلسطين دائما تطرح على طاولة البرلمان، ويتم متابعة ما يجري في فلسطين من تطورات بشكل دائم.

ورافق رئيس الوزراء خلال اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

يذكر أن برلمان لوكسمبورغ اعترف بدولة فلسطين عام 2014، وأوصى حكومة بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتم رفع مستوى تمثيل فلسطين الدبلوماسي إلى بعثة إثر زيارة الرئيس محمود عباس في العام 2015.




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