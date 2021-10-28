شؤون فلسطينية

كيف علقت "الديمقراطية" على غلاء أسعار السلع الأساسية؟

كيف علقت "الديمقراطية" على غلاء أسعار السلع الأساسية؟
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني الأمرين جراء الحصار الإسرائيلي الخانق والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر والجوع في صفوف شعبنا الفلسطيني وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية.

وأضافت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "ندرك أن ثمة ارتفاع في الأسعار عالمياً، ولكنه لا يعفي حكومة السلطة الفلسطينية وحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة من مسؤولياتهما كل في موقعه تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في دعم صموده على أرضه".

وأوضحت الجبهة أن السياسات الحكومية الخاطئة وغياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية التنموية ودعم المشاريع والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، فاقمت من أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني وساهمت في افقاره وزادت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت الجبهة، «يجب اتخاذ إجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية والمحروقات المنزلية والتي تقود إلى المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور ذوي الدخل المتدني». مشددة أن «تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري، من خلال الدعم الحكومي لأسعار هذه السلع».

وأكدت الجبهة ضرورة إطلاق خطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء الأسعار التي باتت تهدد الفئات الفقيرة والمهمشة وميسوري الدخل من الحصول على قوت يومهم، خصوصاً أن هذه الفئات تشكل القسم الأكبر من أبناء شعبنا، والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب على السلع الأساسية والمواد الغذائية، ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتشجيع المنتج الوطني وتطوّير إمكانياته لتعيد بعضاً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان.

وطالبت الجبهة الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسئولة عن البنوك العاملة في فلسطين بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني، باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني للقيام بمشروعات خدماتية تنموية تساهم في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المتردي.

ودعت الجبهة إلى مراقبة الأسواق ومحاربة حالة الجشع من خلال فرض عقوبات رادعة على التجار لوقف التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع والسلع.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية تضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34;: السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

"الاقتصاد": السوق الفلسطيني لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

قيادي بـ (حماس): الموقف الفلسطيني الرسمي يتردد في تحريك الشارع ضد الاستيطان

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة (15 سنة) لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

(UNDP): ننوه بعدم وجود أي مشروع مُمول من قبلنها بأراضي شرق غزة

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

النضال الشعبي: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي ابتزاز سياسي

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

دعوات لمسيرة حاشدة غداً في رام الله نصرة للأسرى المضربين

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

النائب القرعاوي يطالب بموقف فلسطيني قوي رافض للاستيطان

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

اشتية يطلع رئيس وأعضاء مجلس نواب لوكسمبورغ على آخر التطورات السياسية

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

منوعات

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي