محكمة الاحتلال تُرجئ جلسة المعتقل الإداريّ أبو هواش المضرب منذ (73) يوماً

أكد محامي نادي الأسير جواد بولس، أنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" ارجأت جلسة المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (73) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حتى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وأوضح بولس، في بيان لنادي الأسير، اليوم الخميس، أن الجلسة التي كان من المفترض أن تنظر في تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، عُقدت دون حضور المعتقل، وطلبت المحكمة تقريرا طبيّا مفصلا عن الوضع الصحي له قبل الجلسة المقبلة.يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا بعد مرور (73) يومًا على إضرابه، إلى جانب خمسة من الأسرى المضربين عن الطعام.والمعتقل أبو هواش يبلغ من العمر (39 عامًا)، وهو من دورا جنوب الخليل، متزوج وأب لخمسة أطفال، اعتقله الاحتلال مجددًا في أكتوبر 2020، وهو معتقل سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال.وكانت مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته 6 شهور، رغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب.