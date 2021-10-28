شؤون فلسطينية

مجدلاني: كفاءة الأخصائي الاجتماعي ضمان لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة

مجدلاني: كفاءة الأخصائي الاجتماعي ضمان لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه صباح اليوم، مع رئيس نقابة الاخصائيين الاجتماعيين د. إياد عثمان سبل التعاون لإعداد نظام لعمل الاخصائيين الاجتماعيين يضمن تنظيم العمل بما يخدم الفئات المستفيدة.

وأكد وزير التنمية خلال اللقاء على ضرورة تنظيم عمل الاخصائي الاجتماعي وضرورة توفر الكفاءة  العالية لديه لضمان تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة.

وقال الوزير "ان الوزارة تقوم بتطوير رؤية الحماية الاجتماعية وبناء نظام حماية اجتماعية شامل ينتهج نظام إدارة الحالة في التعاطي مع الأسر المستفيدة وتصميم التدخلات اللازمة لحل مشكلاتهم وصولا الى نظام التحويل الوطني الذي يضم كل الشركاء المحليين والدوليين."

وتابع د. مجدلاني " قمنا بتصميم مدونة لأخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في الوزارة يتم الالتزام بها من قبل العاملين حرصا منا على ايصال الخدمات للمستفيدين والحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم."

وحث الوزير النقيب والوفد المرافق على العمل من أجل تطوير نظام لعمل الاخصائيين الاجتماعيين بما يتوافق ونظام عمل نقابة الاخصائيين الاجتماعيين لضبط العمل في المجال ومهننة المهنة نظراً لحساسية العمل.

بدوره أكد رئيس النقابة على التعاون والشراكة مع الوزارة لانجاز نظام العمل للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بما يتوافق ورؤية الوزارة التنموية وأهدافها الإستراتيجية موضحا ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة والمؤسسات التعليمية (الجامعات) لتطوير مناهج التعليم بما يتناسب وتطور رؤية الوزارة التنموية

وشارك في اللقاء مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية الاستاذة خلود عبد الخالق.


أخبار ذات صلة

وزير العمل: توجه نحو فرض الحد الأدنى الجديد للأجور ومعاقبة أي منشأة تخالف ذلك

وزير العمل: توجه نحو فرض الحد الأدنى الجديد للأجور ومعاقبة أي منشأة تخالف ذلك

بانتظار إصدار القرار.. انتهاء جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي

بانتظار إصدار القرار.. انتهاء جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي

الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني

الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني

فلسطين: ست وفيات و355 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ست وفيات و355 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات

&#34;الخارجية&#34;: لا جدوى من الرهانات على التزام إسرائيل الطوعي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

"الخارجية": لا جدوى من الرهانات على التزام إسرائيل الطوعي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

مسؤول أمريكي: سيتعين علينا الحصول على إذن من إسرائيل لفتح قنصلية بالقدس

مسؤول أمريكي: سيتعين علينا الحصول على إذن من إسرائيل لفتح قنصلية بالقدس

تيسير خالد : اسرائيل دولة استثنائية لا تعترف بمجازرها ولا تعتذر عن جرائمها‎‎

تيسير خالد : اسرائيل دولة استثنائية لا تعترف بمجازرها ولا تعتذر عن جرائمها‎‎

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: كفاءة الأخصائي الاجتماعي ضمان لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة

مجدلاني: كفاءة الأخصائي الاجتماعي ضمان لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات

تيسير خالد : اسرائيل دولة استثنائية لا تعترف بمجازرها ولا تعتذر عن جرائمها‎‎

تيسير خالد : اسرائيل دولة استثنائية لا تعترف بمجازرها ولا تعتذر عن جرائمها‎‎

مركز الإنسان يحذر من عجز وزارة الصحة بغزة

مركز الإنسان يحذر من عجز وزارة الصحة بغزة

(حشد): الاستيطان الإسرائيلي يعتبر انتهاك خطير لمبادئ القانون والعمل الدولي

(حشد): الاستيطان الإسرائيلي يعتبر انتهاك خطير لمبادئ القانون والعمل الدولي

جامعة النجاح و(بالتل) توقعان شراكة استراتيجية لتدريب طلبة تخصص الاتصال والتسويق الرقمي

جامعة النجاح و(بالتل) توقعان شراكة استراتيجية لتدريب طلبة تخصص الاتصال والتسويق الرقمي

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس

منوعات

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي