مجدلاني: كفاءة الأخصائي الاجتماعي ضمان لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه صباح اليوم، مع رئيس نقابة الاخصائيين الاجتماعيين د. إياد عثمان سبل التعاون لإعداد نظام لعمل الاخصائيين الاجتماعيين يضمن تنظيم العمل بما يخدم الفئات المستفيدة.وأكد وزير التنمية خلال اللقاء على ضرورة تنظيم عمل الاخصائي الاجتماعي وضرورة توفر الكفاءة العالية لديه لضمان تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة.وقال الوزير "ان الوزارة تقوم بتطوير رؤية الحماية الاجتماعية وبناء نظام حماية اجتماعية شامل ينتهج نظام إدارة الحالة في التعاطي مع الأسر المستفيدة وتصميم التدخلات اللازمة لحل مشكلاتهم وصولا الى نظام التحويل الوطني الذي يضم كل الشركاء المحليين والدوليين."وتابع د. مجدلاني " قمنا بتصميم مدونة لأخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في الوزارة يتم الالتزام بها من قبل العاملين حرصا منا على ايصال الخدمات للمستفيدين والحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم."وحث الوزير النقيب والوفد المرافق على العمل من أجل تطوير نظام لعمل الاخصائيين الاجتماعيين بما يتوافق ونظام عمل نقابة الاخصائيين الاجتماعيين لضبط العمل في المجال ومهننة المهنة نظراً لحساسية العمل.بدوره أكد رئيس النقابة على التعاون والشراكة مع الوزارة لانجاز نظام العمل للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بما يتوافق ورؤية الوزارة التنموية وأهدافها الإستراتيجية موضحا ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة والمؤسسات التعليمية (الجامعات) لتطوير مناهج التعليم بما يتناسب وتطور رؤية الوزارة التنمويةوشارك في اللقاء مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية الاستاذة خلود عبد الخالق.