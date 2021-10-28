بانتظار إصدار القرار.. انتهاء جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي انتهت دون حضوره لقاعة المحكمة.ولفت نادي الأسير إلى أن محكمة الاحتلال العليا في القدس عقدت اليوم جلسة للنظر في التماس قدّمه محامي الأسير نائل البرغوثي قبل ثلاث سنوات، يعترض فيه على قرار إعادة حكم المؤبّد له.وبين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ المحكمة لم تحدّد موعداً لإصدار القرار.يُشار إلى أنّ الأسير نائل البرغوثي، (63 عاماً)، من بلدة كوبر قضاء رام الله، واعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحکم عليه بالسّجن المؤبّد، وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ورأى النور لـ(32) شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهراً، وبعد انتهاء محكوميته بشهرين أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و (18) عاماً بذريعة "الملف السّرّي".يذكر أنّ الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى (41) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، مبيّناً أنّه فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي والذي أمضى ما مجموعه نحو (30) عاماً في الاعتقال، وتوفّي خلال آذار/مارس الماضي.