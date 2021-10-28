الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني

أعلنت فصائل العمل الوطني والمؤسسات الاهلية، والمنظمات الشعبية والاتحادات النقابية عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف الشعب الفلسطيني ومؤسساته الأهلية التي أثبتت مهنيتها والتزامها بقضايا شعبنا وحقوقه الوطنية الفلسطينية.





جاء ذلك، خلال لقاء دعت له حركة فتح وفصائل العمل الوطني مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية ومختلف مكونات المجتمع المدني في مقر التعبئة والتنظيم بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد ودلال سلامة وعباس زكي، ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس أبو ليلى وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، والأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، وممثلي فصائل العمل الوطني كافة.





وأكد المجتمعون على أن قرار الاحتلال بحق المؤسسات الأهلية الست لن يمر تحت أي ظرف من الظروف، ويعبر عن حلقة من حلقات استهداف النضال الفلسطيني.





وشدد الاجتماع على ضرورة التحرك الشعبي في مواجهة القرار الاحتلالي لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني الموحد والرافض للقرار الاحتلالي ومحاولاته المساس بمؤسسات المجتمع المدني

ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود من اجل الاستمرار في الحملة القانونية والإعلامية والشعبية لفضح جرائم الاحتلال ومحاولات الزج بالنضال الفلسطيني تحت وصف ما يسمى بـ "الإرهاب" حيث ان دولة الاحتلال تمارس إرهابا منظما بحق شعبنا وتنتهك كافة المواثيق الدولية.

رام الله - دنيا الوطن