شؤون فلسطينية

فلسطين: ست وفيات و355 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ست وفيات و355 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل ست وفيات، و355 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و721 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، جنين (1).

وقالت: إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 5، الخليل 42، قلقيلية 4، جنين 18، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 23، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 6، سلفيت 0، قطاع غزة 229، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4155 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 6، الخليل 32، قلقيلية 3، جنين 31، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، طوباس 2، نابلس 32، سلفيت 1، قطاع غزة 568.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 99 مصابا، بينهم 13 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين، أكدت أن عددها بلغ 2,553,984 جرعة، من بينها 1,857,035 في الضفة، و696,949 في قطاع غزة.

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