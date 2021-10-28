شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات

الجبهة العربية الفلسطينية: تثمن اجتماع القيادة وتدين اجراءات الاحتلال بحق مؤسسات
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الجبهة العربية الفلسطينية الاجتماع الاخير للقيادة الفلسطينية معتبرة إياه خطوة هامة لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات خطيرة، في ظل مواصلة الاحتلال سياساته الاستيطانية والعدائية للشعب الفلسطيني في كافة مدن ومحافظات الضفة الغربية.

واضافت الجبهة " أن الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية التي لا زالت تماطل في الغاء قرارات الادارة الامريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، التي جاءت في سياق ما عرف بصفقة القرن الامريكية والتي تصدى لها شعبنا ولا زال مصمما على التصدي لأي مشروع ينتقص من حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة.

ووضح أن الإدارة الامريكية الحالية لا تختلف عن الادارة السابقة حيث الضغوط على القيادة الفلسطينية لا زالت متواصلة لدفعها للقبول بحلول جزئية للقضية الفلسطيني.

وأكد أن شعبنا لن يقبل الا بانتهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.

وتابعت الجبهة على ضرورة مواصلة كل الجهود الممكنة من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها اولى متطلبات الصمود في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والبوابة التي يمر منها اعداء الشعب الفلسطيني لتمرير مخططاتهم، 

وأوضحت أن المسألة لم تعد مكسبا لهذا الطرف او ذاك وانما هو مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه ومشروعه الوطني، مما يجعلنا نؤكد ان انهاء الانقسام في هذه المرحلة ضرورة وطنية ملحة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا والاستجابة لإرادة شعبنا الذي يرفض استمرار هذا الواقع الاليم.

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في ختام اجتماع لقيادات المناطق في قطاع غزة: "إن اعلان الاحتلال اعتبار ست مؤسسات فلسطينية مؤسسات ارهابية هو تجاوز خطير يستهدف تقويض كل بنى الحياة الفلسطينية وتشكيل تهديد لقطاع المجتمع المدني الفلسطيني". 

كما وأكدت الجبهة على ضرورة ان يتوقف العالم امام ممارسات وانتهاكات الاحتلال والتصدي لها داعية المؤسسات الدولية الى التحرك العاجل لوقف ارهاب الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة بحق كل ما هو فلسطيني.

ووجهة الجبهة بعظيم التحية الى المرأة الفلسطينية في يومها الوطني الذي يصادف 25/10 من كل عام مؤكدة ان المرأة الفلسطينية كانت على الدوام الرافد الرئيسي للنضال الوطني الفلسطيني ولا زالت تشكل قوة مهمة من مكامن قوة شعبنا وهو يواصل كفاحه ضد الاحتلال لانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة.




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