شؤون فلسطينية

مسؤول أمريكي: سيتعين علينا الحصول على إذن من إسرائيل لفتح قنصلية بالقدس

مسؤول أمريكي: سيتعين علينا الحصول على إذن من إسرائيل لفتح قنصلية بالقدس
بايدن ونفالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس، إنه سيتعين على الولايات المتحدة الحصول على إذن من إسرائيل لفتح قنصلية في القدس - وفقًا للإجراءات الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول وفق ما نقلت عنه صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه "يجب على الدولة المضيفة إعطاء إذن كتابي لأي دولة تريد فتح منشأة دبلوماسية، لذلك إذا كانت واشنطن تنوي فتح قنصلية للفلسطينيين، فيجب عليها الحصول على موافقة من إسرائيل".

يشار إلى أن واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات حول ملف فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، فيما تشهد المحادثات بعض الخلافات بسبب رفض حكومة نفتالي بينت فتح القنصلية.

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