مركز الإنسان يحذر من عجز وزارة الصحة بغزة





و أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021م، عن نقص عقار "الاريثروبيوتين" مما يعرض حياة ما يقارب من"1000" مريض بالكلى للخطر.



و قال المركز: "إن القطاع الصحي في قطاع غزة، يعاني من عجز كبير في كثير من المعدات والأدوية، في ظل انتشار فيروس (كورونا)، حيث لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض العديد من القيود على إدخال المعدات التي تلزم للقطاع الصحي، حيث يعاني القطاع من عجز في نسبة الأدوية بلغت 38%، والمستهلكات والأجهزة الطبية بلغ 22%، كما أعلنت وزارة الصحة سابقا".



و أضاف" إن استمرار الحصار والتضييق على قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يخالف القانون الدولي وكافة المعايير والاتفاقيات الدولية، وميثاق روما، وحرمان من الحقوق التي

كفلها القانون كل إنسان، خاصة الحق في العلاج والحياة الكريمة".



و حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، مع استمرار المعاناة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات المختلفة جراء استمرار الحصار، من كارثة إنسانية صحية في حال عدم التدخل العاجل لتوفير ما يلزم للقطاع الصحي، ويحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تخلفه للالتزامات الملقاة على عاتقه.





و طالب المركز وزارة الصحة في رام الله ومنظمة الصحة

لعالمية والأمم المتحدة لتوفير الخدمات الصحية اللازمة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنع اعاقة دخول المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية.







رام الله - دنيا الوطنحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق غزة، من النقص الحاد الذي تعاني منه وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، جراء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الخامس عشرعلى التوالي، وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيود على إدخال ما يلزم من معدات وأجهزة طبية وأدوية.