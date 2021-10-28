منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية عن اختراق عملاء اسرائيل للمجتمع السودانى وللصحافة السودانية ووسائل الاعلام وكذلك اختراق صهيونى للنخبة السياسية بالسودان بهدف اعداد وتهيئة المجتمع الس ودانى للقبول بالتطبيع مع اسرائيل.واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اسرائيل اخترقت بالفعل عددمن الصحف السودانية وبعض كتاب الراى بالسودان اضافة لاختراق اسرائيلى للنخبة السياسية بالسودان الامر الذى ستكون عواقبهوخيمة على امن واستقرار الدولة السودانية.وقالت المنظمة: "ان اسرائيل تسعى للتطبيع مع السودان من اجل استغلال الثروات الاقتصادية بالسودان ومنها الذهب والمعادن وقامت بتجنيد اعلاميين وصحفيين سودانيين من اجل التمهيد لتلك المهمة اضافة لتجنيد عدد كبير من السياسيين والنخب السياسية لتلك الاغراض.