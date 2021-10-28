شؤون فلسطينية

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة (حماس) في الخارج، خالد مشعل: "إن اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ينبغي أن تتحوّل إلى قضية رأي عام دوليّ، ومحط اهتمام صناع القرار الدولي".

وأضاف مشعل" نستطيع أن نضع قضية القدس والمسجد الأقصى على الأجندة الدولية عندما نضعها على أجندة المقاومة، وأجندة الشعب الفلسطيني، وأجندة الأمة بقواها وحكوماتها".

وتابع" إن الاحتلال لا يستحي من وجهه الديني المتطرف، متسائلًا: "لماذا سنخجل من قول إن عنوان صراعنا هو الأقصى والقدس؟ لا ينبغي أن نخشى قول ذلك". 

وأكد مشعل على أنه ينبغي أن تُفتح جبهات المقاومة في جميع مواقعها الطبيعية والمفترضة؛ حتى يُشغل الاحتلال بها عن المسجد الأقصى المبارك، وهذه أكبر حماية للمسجد الأقصى.

ونبه مشعل إلى أن المطبعين يوجهون أكبر الإساءات للمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسابق الزمن عبر جماعات الهيكل؛ للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني ثم المكاني رويدًا رويدًا.

ورأى أن الاحتلال يستغل ضعف موقف القيادة الفلسطينية وانشغال الأمة بجراحها، للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
 
وأشاد مشعل بدور المرابطين، قائلًا إن مئات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، ينوبون عن أكثر من مليار مسلم في الذود عن المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن أن الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على الأحياء والأموات، لأن وجود الفلسطينيين تحت التراب يقلقهم، فما بالكم بمن هم فوق
التراب.

أخبار ذات صلة

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يواصل نبش وتجريف المقبرة اليوسفية وتسييج محيطها

الاحتلال يواصل نبش وتجريف المقبرة اليوسفية وتسييج محيطها

غزة: وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

غزة: وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

&#34;القضاء العسكري&#34; بغزة تصدر تصريحاً حول إصدار أحكام بحق متخابرين مع الاحتلال

"القضاء العسكري" بغزة تصدر تصريحاً حول إصدار أحكام بحق متخابرين مع الاحتلال

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس وآخر من نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس وآخر من نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعـة

"المرور" بغزة: سبع إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعـة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

منظمة تكشف عن اختراق اسرائيل للاعلام السودانى والنخبة السياسية السودانية وتحذر من حرب اهلية

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس

مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يواصل نبش وتجريف المقبرة اليوسفية وتسييج محيطها

الاحتلال يواصل نبش وتجريف المقبرة اليوسفية وتسييج محيطها

غزة: وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

غزة: وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس وآخر من نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس وآخر من نابلس

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة

خلال لقائه فارهيلي.. اشتية: يجب الإيفاء بدفع مخصصات الدعم المالي بداية العام المقبل

خلال لقائه فارهيلي.. اشتية: يجب الإيفاء بدفع مخصصات الدعم المالي بداية العام المقبل

منوعات

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: شيرين رضا تكشف عن المواصفات التي تتمناها من عمرو دياب لحفيدها

شاهد: شيرين رضا تكشف عن المواصفات التي تتمناها من عمرو دياب لحفيدها

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية ويؤكد: لن أعتذر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي