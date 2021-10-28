عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وطقوس تلمودية، بحماية قواتالاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية وتجولوا في باحات المسجد وفي المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.وبحسب المصادر فان قوات الاحتلال ضيقت على المصلين وأعاقت دخولهم إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك ودققت في هويات بعضهم.ويوم أمس شارك ثلاثة حاخامات إسرائيليين كبار من رابطة "الحاخامات الغربيين" في اقتحام المسجد الأقصى وأدوا فيه طقوسا تلمودية.وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان ورواد المسجد الأقصى المبارك.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلالأيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.وحسب التقرير، ضاعف الاحتلال من انتهاكاته في القدس المحتلة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (5608) مستوطنين، ما يمثل ضعف عدد الشهر السابق.كما وأبعد الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (35) اعتداء.