شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إجراء 1268 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما أعلنت تعافي 568 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما توجد خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 183118 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4891 حالة، وإجمالي المتعافين 176668 حالة، وإجمالي الوفيات  1559 وفاة.

كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 99 حالة.

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