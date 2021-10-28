الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس وآخر من نابلس





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس شابين بعد مداهمة مخيم الفارعة في طوباس وبلدة بيت دجن في نابلس، شمالالضفة الغربية.وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز عبد الجواد بعد اقتحام منزله في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.ومن بلدة بيت دجن شرق نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صامد أبو جيش بعد محاصرة منزله من قبل قوة احتلالية.وأفادت مصادر محلية، أن قوة مكونة من عدة آليات عسكرية برفقة ضابط مخابرات للاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل "أبو جيش" واعتقلته.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020م.ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالهاالاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.