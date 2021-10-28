شؤون فلسطينية

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الخميس؟

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الخميس؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح اليوم الخميس.

وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت "المرور" عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأكدت على أن هناك إغلاقاً كلياً لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 

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