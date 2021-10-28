عضو كونغرس بصدد تقديم قرار يدين تصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنتعتزم عضو الكونغرس الأميركي، بيتي ماكولم، تقديم قرار يدين التصنيف القمعي من قبل حكومة إسرائيل لستة منظمات فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.ويعتبر القرار المنوي تقديمه للكونغرس، تصنيف الحكومة الإسرائيلية لهذه المنظمات، عملًا قمعيًا يهدف إلى تجريم واضطهاد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المهمة.وجاء في القرار "يشعر مجلس النواب بأنه ينبغي على الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية، الإدانة العلنية لهذا العمل القمعي الاستبدادي والمعادي للديمقراطية من قبل حكومة إسرائيل ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ويدعو القرار السلطات الإسرائيلية علناً إلى الإنهاء الفوري للجهود الرامية إلى اضطهاد ونزع شرعية وتجريم المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.وشدد على ضرورة أن تصرح الولايات المتحدة علنًا بالالتزام المستمر بالاعتراف بالعمل القيم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك مؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وجميع الجهود السلمية والمشروعة الأخرى لحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.