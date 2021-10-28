إسرائيل: استمرار التوتر والتراشق الكلامي داخل الائتلاف الحكومي





واجتمع مساء أمس في مكتب رئيس الوزراء النائبان عن (يامينا) ابير قرا، وشيرلي بينتو، عقب خلافات بينهما تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.



فقد غادر قرا بغضب مجموعة (واتساب) الخاصة بحزب (يمينا)، بعد أن كتب "حزب البلهاء"، ثم أعيد بعد وقت قصير إلى المجموعة ثانية.،وفي أعقاب ذلك عقد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، اجتماعاً عاجلا للحزب.



في الوقت ذاته تبادل حزبا (العمل) و(أزرق أبيض)، الاتهامات على خلفية الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات



وقال حزب (العمل) إن الوزير بيني غانتس يُعلن عن خطوات سياسية ذات تداعيات دولية بشكل غير مسؤول وبدون تنسيق.

رام الله - دنيا الوطنيستمر التوتر والتراشق الكلامي داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).