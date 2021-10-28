شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق حارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصح  اعلى من معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً  الى معتدل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى  شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الجمعة، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق حارة في الاغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام بقليل ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-19 27-16 24-16 بيت لحم 27-19 27-16 24-16
رام الله والبيرة 26-18 26-15 23-15 طولكرم 30-20 30-18 27-18
نابلس 28-19 28-17 25-17 قلقيلية 30-20 30-18 27-18
جنين 31-20 31-18 27-18 سلفيت 27-19 27-16 24-16
طوباس 32-21 32-19 28-19 روابي 28-19 28-17 25-17
الخليل 26-18 26-15 23-15 غزه 28-19 28-19 26-19
أريحا 35-23 35-22 32-22 خانيونس 28-19 28-19 26-19
الأغوار الشمالية 33-21 33-20 30-20 رفح 29-18 29-18 27-18

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