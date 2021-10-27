شؤون فلسطينية

مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بحادث سير في ضواحي القدس

مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بحادث سير في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
 لقي شاب (18 عاما) مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء حادث سير وقع في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير وقع في منطقة وادي الجير نتج عنه إصابة 8 مواطنين تنوعت بين المتوسطة والخطيرة؛ نقلوا إلى عيادات مستشفى المقاصد في العيزرية، وأعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين وهو شاب من سكان بلدة أبو ديس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل الشرطة للوقوف على أسبابه.

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