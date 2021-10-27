إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأربعاء شاب فلسطيني أثناء عودة من مكان عمله في الداخل المحتل، وذلك بالقرب من الجدار الفاصل غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أدهم مهند حوشية من بلدة اليامون أصيب برصاص الاحتلال أثناء عودته من عمله في الأراضي المحتلة.وأشارت الى أنه تم تحويل المصاب إلى أحد المشافي في مدينة جنين لتلقي العلاج.ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.