شؤون فلسطينية

حماس تعلق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

حماس تعلق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 3 ألاف وحدة استيطانية في مناطق الضفة الغربية.

وأكدت حركة حماس في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، أن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء أكثر من ثلاثة ألاف وحدة استيطانية في الضفة، استمراراً للحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر التهجير والاستيلاء على الأرض، وفق وكالة (الرأي) المحلية.

وقالت الحركة: "هذا القرار يشكل جريمة حرب حقيقية، وتأكيد أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية".

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