فتوح: شعبنا الفلسطيني نفذ صبره نتيجة لانتهاكات الاحتلال وخيارات القيادة الفلسطينية مفتوحة





وأكد فتوح ان كل الخيارات ممكنة ومفتوحة امام القيادة الفلسطينية والتي ملت انتظارها للوعود الفارغة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام ٦٧، وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير.



وشدد على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، تشكل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيداً عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لأبشع ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي، حتى طالت ممارساتهم المقابر من خلال اعمال تجريفها للقبور في المقبرة اليوسفية دون احترام لمشاعر وإنسانية الاحياء.



وأكد فتوح على العلاقات المتينة والتاريخية بين أمريكا اللاتينية والقضية الفلسطينية بشكل عام، وحركة فتح بشكل خاص، مطالبا بتكثيف سبل التعاون والعمل الدولي من أجل الضغط لإحقاق القانون الدولي وحل الدولتين المتفق عليه دوليا.



ومن جانبهم رحب سفراء دول أمريكا اللاتينية بهذا اللقاء المثمر، مؤكدين على بذلهم لكافة الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.











رام الله - دنيا الوطنأطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، سفراء أمريكا اللاتينية وهم سفراء كلا من البرازيل، تشيلي، الارجنتين، المكسيك، نيكاراغوا وفنزويلا على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وآخرها التصديق على بناء 3000 وحدة استيطانية.واستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء، ما تضمنه خطاب الرئيس محمود عباس الاخير، مشددا على ضرورة التحرك الدولي السريع نصرة للقضية الفلسطينية، وإنقاذ حل الدولتين والسلام، لافتا إلى أن الأمور باتت لا تُحتمل التأجيل، وأن الشعب الفلسطيني نفذ صبره نتيجة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من حكومته ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية.