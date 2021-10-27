بيت لحم: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخضر

رام الله - دنيا الوطنشارك حشد من المواطنين وأسرى محررين، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.واحتشد المشاركون تلبيةً لدعوة من الأسرى المحررين في الخضر، أمام بوابة البلدة، على شارع القدس الخليل، رافعين صورًا للأسرى المضربين عن الطعام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال الأسير المحرر أحمد صلاح، إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على أهمية قضية الأسرى، وضرورة توسيع المشاركة الشعبية لإسنادهم في كل أنحاء الوطن.وحمل صلاح حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الذي يتعرضون لموت بطيء، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم إلى التدخل سريعًا لوقف انتهاكات إدارة سجون الاحتلال بحقهم قبل فوات الأوان.وقام المشاركون خلال الوقفة بتوزيع الماء والملح على المركبات المارة في رسالة رمزية، حيث لا يتناول الأسرى خلال إضرابهم سوى الماء والملح.