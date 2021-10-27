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الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعتقل راعي أغنام لبناني بعد تجاوزه الحدود الفاصلة بين البلدين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "اعتقل مقاتلون من الجيش الإسرائيلي راعي أغنام عبر الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية خلال كمين في الحاصباني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف: "تم نقل المشتبه به لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، تكرار حوادث اعتقال الجيش الإسرائيلي مواطنين لبنانين، قال إنهم اجتازوا الحدود، وغالبا ما يتم إطلاق سراحهم بعد أيام من اعتقالهم.

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