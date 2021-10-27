عاجل

  • (كان): إسرائيل تبلغ السلطة اعتزامها بقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة بسبب الديوم المتراكمة البالغة نصف مليار شيكل

  • حماس: بناء أكثر من 3 الاف وحدة استيطانية بالضفة استمراراً للحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني

دولي

الكشف عن صفقة سرية بين أمريكا و(طالبان)

الكشف عن صفقة سرية بين أمريكا و(طالبان)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع البريطاني عن تفاصيل حول وصول حركة (طالبان) إلى السلطة في أفغانستان.

وبحسب وكالة (سبوتنك الروسية)، فإن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، كشف في كلمة له أمام أعضاء في البرلمان البريطاني أن حركة "طالبان" وصلت إلى السلطة نتيجة "صفقة" أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية معها في عام 2020.

وأطلقت الولايات المتحدة يد حركة "طالبان" حين وقعت معها "اتفاقية سلام" تغادر بموجبها القوات الأمريكية أفغانستان. وتم إبرام ما وصفه الوزير البريطاني بالصفقة في ختام المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" دون مشاركة الحكومة الأفغانية.

وقال والاس في رد له على أسئلة وجهها له أعضاء في البرلمان البريطاني إن حركة "طالبان" وصلت إلى السلطة في أفغانستان نتيجة الصفقة التي تم إبرامها في عام 2020.

ومع إبرام الصفقة أزيل ما كان يعيق حركة "طالبان" التي تمكنت من أخذ زمام السلطة بعدما غادرت القوات الأمريكية أفغانستان.

ويرى والاس مبررا لما فعله الأمريكيون، حيث حلت بهم خيبة الأمل في السلطات الأفغانية وقتذاك. 

أخبار ذات صلة

معاريف: إسرائيل تفتتح سفارتها في هندوراس الشهر القادم

معاريف: إسرائيل تفتتح سفارتها في هندوراس الشهر القادم

شاهد: إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير

شاهد: إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير

إخلاء محطة قطارات في قلب باريس إثر بلاغ عن وجود قنبلة

إخلاء محطة قطارات في قلب باريس إثر بلاغ عن وجود قنبلة

وكالة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام لقاح &#34;فايزر&#34; للأطفال

وكالة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال

الصين تعزل مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب (كورونا)

الصين تعزل مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب (كورونا)

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد كورونا

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد كورونا

(مكان): إسرائيل تُعدّ خططًا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

(مكان): إسرائيل تُعدّ خططًا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

الصين تغلق مدينة بأكملها وتأمر السكان بعدم مغادرة منازلهم

الصين تغلق مدينة بأكملها وتأمر السكان بعدم مغادرة منازلهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخضر

بيت لحم: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخضر

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج &#34;أراسموس بلس الأوروبي&#34;

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج "أراسموس بلس الأوروبي"

هيئة شؤون الاسرى تكشف عن الحالة الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام

هيئة شؤون الاسرى تكشف عن الحالة الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

رسمياً.. الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رسمياً.. الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بتعهداته المالية لفلسطين المقرة للعام 2021

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بتعهداته المالية لفلسطين المقرة للعام 2021

موقع إسرائيلي يكشف.. ما جرى خلال المكالمة &#34;المتوترة&#34; بين غانتس وبلينكن؟

موقع إسرائيلي يكشف.. ما جرى خلال المكالمة "المتوترة" بين غانتس وبلينكن؟

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف مخطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف مخطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة

منوعات

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: شيرين رضا تكشف عن المواصفات التي تتمناها من عمرو دياب لحفيدها

شاهد: شيرين رضا تكشف عن المواصفات التي تتمناها من عمرو دياب لحفيدها

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

عربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات