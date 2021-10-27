شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج "أراسموس بلس الأوروبي"

وقال عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الإسراء، في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن "هذا اللقاء التعريفي حول برنامج "أراسموس بلس"، سيكون له ما بعده على مستوى الجامعات في ربوع الوطن، وتطلع الجامعات بكل جدية الى عقد لقاءات وشراكات علمية حقيقة سواء على المستوى المحلي والعربي مع جامعات أوروبية".وأشار الفرا، إلى أن برنامج "أراسموس بلس" سيعود بالنفع على الجامعة ابتداءً من الطالب إلى أعضاء الهيئة التدريسية، وسيستثمر هذا البرنامج لجميع الجامعات الفلسطينية.وأضاف: "نحن كجامعة أحد المؤسسات الوطنية التعليمية، نتطلع بالشراكة مع مؤسساتنا الفلسطينية بالدرجة الأولى ثم الانطلاق على المستوى العربي والإقليمي الدولي".وتابع عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الإسراء: "سيؤدي "أراسموس" لحدوث نقلة نوعية في العديد من البرامج العلمية او التبادل العلمي المشترك مع الجامعات العربية والدولية، ستساعد في حل كثير من الاختناقات البحثية وقلة الإمكانيات الموجودة في الجامعات بسبب الوضع الموجود في الجامعات الفلسطينية".بدوره، قال نضال الجيوسي، مدير مكتب بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي: "برنامج أراسموس هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى نظم التعليم العالي في فلسطين وتحديث برامج التعليم يعمل على برامج جديدة، الماجستير والدكتورة، ودعم برامج جديدة غير موجودة في جامعاتنا المحلية".وأضاف: "نأمل على اصلاح التعليم العالي وعلى عمل سياسات جديدة وخبراء في التعليم العالي، نحن اليوم مطلقين اليوم التعريفي لكل جامعات غزة، حتى يستفيدوا من المشروع، ونحن ندرسه ونقوم بتمويله لاحقاً".وتابع الجيوسي: "قمة التمويل لبرامج "أراسموس بلس" عالية حيث يتراوح نحو نص مليون إلى مليون يورو، بالإضافة إلى إرسال بعثات من الطلبة للدراسة في أوروبا".من جانبه، قال عبد الفتاح قرمان منسق برنامج "أراسموس" في جامعة الإسراء: "مشروع أراسموس يهدف إلى تطوير التعليم العالي في دول حوض البحر المتوسط، وبعض الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، ها المشروع في اليوم التعريفي الذي يمتد من 2021 حتى 2027".وأضاف: "نحن في فلسطين نستفيد بحصة كبيرة جداً من هذا التعليم وها يرجع لأننا مصرون لتطوير التعليم العالي في جامعاتنا، وبالشراكة مع الجامعات الإقليمية والدولية، ونحن في جامعة الاسراء شاركنا في النداء السابق، ومشاركون بقوة في النداء الجديد".وأوضح قرمان أن برنامج "أراسموس" مهم جداً للجامعات، لأنه يدعم تطوير منظومة التعليم العالي في الجامعة ويدعم الجامعة في مختبرات جديدة، والتعرف على الخبرات الموجودة في أوروبا ونقلها إلى الجامعات المحلية.