المالية بغزة تحدد موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب للموظفين المسجلين إلكترونياً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم غداً الخميس، صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونياً.وأشار الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف المبالغ، جاءت بتوجيهات من لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال جلستها التي عقدتها، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.وأكدت الوزارة، أن عملية صرف المبالغ ستتم ل151 موظفاً من الذين سجلوا الكترونيا حتى تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2021، والمعتمدين وفق المعايير المعمول بها.