شؤون فلسطينية

الأحد المقبل.. الاحتلال يصادق عل بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين بالضفة

الأحد المقبل.. الاحتلال يصادق عل بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلي، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، سيعقد اجتماعاً يوم الاحد المقبل، لإقرار بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية لدولة الاحتلال، قد صادق، مساء اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الضفة الغربية.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هذه المصادقة جاءت رغم المعوقات والصعوبات وضغوط الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج &#34;أراسموس بلس الأوروبي&#34;

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج "أراسموس بلس الأوروبي"

المالية بغزة تحدد موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب للموظفين المسجلين إلكترونياً

المالية بغزة تحدد موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب للموظفين المسجلين إلكترونياً

القوى الوطنية بالقدس: نرفض التسوية المقترحة من محاكم الاحتلال بالشيخ جراح

القوى الوطنية بالقدس: نرفض التسوية المقترحة من محاكم الاحتلال بالشيخ جراح

مجدلاني: (أونروا) ليست مؤسسة تقدم الخدمات للاجئين بل عنوان سياسي لحق العودة

مجدلاني: (أونروا) ليست مؤسسة تقدم الخدمات للاجئين بل عنوان سياسي لحق العودة

هيئة شؤون الاسرى تكشف عن الحالة الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام

هيئة شؤون الاسرى تكشف عن الحالة الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

رسمياً.. الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رسمياً.. الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بتعهداته المالية لفلسطين المقرة للعام 2021

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بتعهداته المالية لفلسطين المقرة للعام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج &#34;أراسموس بلس الأوروبي&#34;

شاهد: جامعة الإسراء بغزة تستضيف اليوم التعريفي لبرنامج "أراسموس بلس الأوروبي"

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ &#34;منظمات إرهابية&#34;

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية"

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

&#34;النضال الشعبي&#34;: رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة بالقطاع

"النضال الشعبي": رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة بالقطاع

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

منوعات

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

تفاصيل جديدة للحظة قتل الممثل بالدوين للمصورة السينيمائية

تفاصيل جديدة للحظة قتل الممثل بالدوين للمصورة السينيمائية

شاهد: هند صبري تثير الجدل حول علاقتها بمنة شلبي

شاهد: هند صبري تثير الجدل حول علاقتها بمنة شلبي

عربي

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية