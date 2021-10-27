الأحد المقبل.. الاحتلال يصادق عل بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلي، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، سيعقد اجتماعاً يوم الاحد المقبل، لإقرار بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية.وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية لدولة الاحتلال، قد صادق، مساء اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الضفة الغربية.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هذه المصادقة جاءت رغم المعوقات والصعوبات وضغوط الولايات المتحدة.