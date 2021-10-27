رسمياً.. الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هذه المصادقة جاءت رغم المعوقات والصعوبات وضغوط الولايات المتحدة.وكان موقع (والا) الإسرائيلي، أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية "متوترة" أمس الثلاثاء مع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.ووفق ما نقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تفاصيل المحادثة فإن بلينكن احتج خلال المحادثة على قرار الموافقة على تخطيط وبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.وأضاف بأن غانتس ردّ بقوله، بأنه تم تقليص نطاق الاستيطان قدر الإمكان، و"سنتخذ المزيد من الخطوات من أجل الفلسطينيين".