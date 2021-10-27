بسبب الاستيطان.. محادثة هاتفية "متوترة" بين بلينكن وغانتس

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية "متوترة" أمس الثلاثاء مع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.ووفق ما نقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تفاصيل المحادثة فإن بلينكن احتج خلال المحادثة على قرار الموافقة على تخطيط وبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.وأضاف بأن غانتس ردّ بقوله، بأنه تم تقليص نطاق الاستيطان قدر الإمكان، و"سنتخذ المزيد من الخطوات من أجل الفلسطينيين".