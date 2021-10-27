غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا





ويبلغ عدد المستفيدين 151 موظفاً، وبمبلغ ألف دولار أمريكي، وبقيمة اجمالية (151 ألف دولار).





ويأتي ذلك ضمن المساعي الحكومية للتخفيف عن كاهل الموظفين وتصفير قوائم الانتظار لخدمات الصرف من المستحقات.





وقالت "المالية" إنها ستواصل جهودها لجدولة الكشوفات الالكترونية المتبقية في كافة البرامج، وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة، مع العلم أن الصرف سيكون غداً الخميس، عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطنتعلن وزارة المالية، بغزة، بناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، عن صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا حتى 30/9/2021، والذين تم اعتمادهم وفق المعايير المعمول بها.