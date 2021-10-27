"النضال الشعبي": رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة وقف إجراءات رفع الأسعار على السلع الأساسية في قطاع غزة والتي تأتى في لحظة يعانى فيها المواطنون من حالة حصار و بؤس وفقر شديد تشمل الغالبية الساحقة من المواطنين وذلك بفعل البطالة التي تجاوزت كل حدود الأرقام القياسيةوأضاف بأن رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة في قطاع غزة مما يثير الريبة لدى المواطن بأن سبب رفع الأسعار يأتي في سياق رفع الضرائب على السلع المستوردةوالمواطن البائس هو من يتحمل تداعيات رفع الأسعار رغم أن حالة البؤس والفقر التي تغمر قطاع غزة تتطلب تدخل الجهة الحاكمة لدعم السلع الأساسية لتوفير القدرة للمواطنين على شرائها.وأضاف الزق بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يزيد من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ويزيد من معدلات البطالة والفقر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة بحيث لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمةوأضاف الزق بأن الحل الجذري لمأساة قطاع غزة لن يأتي سوى بالالتزام بخارطة الطريق التي تم التوافق عليها في حوارات القاهرة الأخير والتي تدعو لتشكيل حكومة توافق وطني لمواجهة كافة التحديات الوطنية والاقتصادية.