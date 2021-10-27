شؤون فلسطينية

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، كافة الجهات والدول الصديقة والمانحة لتقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي، وذلك لعظم المسؤوليات وتعدد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وانتهاكاته، وتراجع الدعم الخارجي، إضافة للتحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) والتي ألقت بظلالها على الهيئات المحلية وتسببت في تراجع إيراداتها المالية وحدت من قدراتها على تنفيذ مشاريع تطويرية لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء الخاص بمجموعة العمل القطاعية والذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، وممثلين عن الجهات والدول المانحة لقطاع الحكم المحلي.

وأشار الصالح إلى تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الفترة الاخيرة، حيث دمرت سلطات الاحتلال عددا من المشاريع التطويرية في بتير، ويعبد، وتياسير، إضافة إلى استمرارها بمنع تنفيذ عدد من المشاريع في المناطق المسماة "ج"، ومصادرة الأراضي، وعدم المصادقة على المخططات الهيكلية، واستمرارها باستخدام ديون الكهرباء والمياه المترتبة على الهيئات المحلية كمبررات للضغط وخلق ازمة فلسطينية داخلية، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات العنصرية والهمجية واستنكارها.

وتطرق الصالح لقرار مجلس الوزراء الخاص بموعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، كتأكيد منها على حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه  وممارسة حقه بالترشح والانتخاب ترسيخا للخيار والنهج الديمقراطي الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، حيث ستجري المرحلة الأولى من الانتخابات في 11 كانون الأول/ديسمبر، والمرحلة الثانية في 26 آذار العام المقبل، للبلديات المصنفة (أ،ب) في الضفة والقطاع.

وأشار الصالح إلى قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة الخاص بتفويض صلاحيات وزارة المالية في تحصيل الضريبة وغرامات التخلف عنها لعدد من البلديات في الضفة الغربية كمرحلة أولى، مؤكداً أهمية هذا القرار للبلديات.

واستعرض الصالح الأدوار التي قامت بها الوزارة وتوجيهاتها للهيئات المحلية لدعم جهود المؤسسات الشريكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، حيث اتخذت البلديات والمجالس القروية العديد من الإجراءات والخطوات التي أسهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وعدم انقطاعها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للجان المساندة المحلية والمؤسسات الشريكة، بالرغم من محدودية الموارد المالية في ظل الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة الفلسطينية.

وبين الصالح أن الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للمشاريع وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، واصلت دعم بلديات قطاع غزة بالمشاريع التطويرية والتنموية، إضافة للتمويل الطارئ للبلديات خلال فترة (كورونا) لمساعدتها في استمراريتها في تقديم الخدمات، مؤكدا أهمية تقديم المزيد من الدعم لبلديات القطاع خلال الفترة المقبلة.

بدورهم، أثنى الحضور على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي وقيادتها للقطاع ومساعيها الدؤوبة لتطويره، والارتقاء بواقع الهيئات المحلية على مختلف الأصعدة، مؤكدين في الوقت ذاته استمرارهم في دعم الوزارة وتوجهاتها، وتطلعهم للعمل مع قيادة الوزارة وطواقمها وطواقم الصندوق والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف وتعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها.

أخبار ذات صلة

بسبب الاستيطان.. محادثة هاتفية &#34;متوترة&#34; بين بلينكن وغانتس

بسبب الاستيطان.. محادثة هاتفية "متوترة" بين بلينكن وغانتس

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف مخطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف مخطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ &#34;منظمات إرهابية&#34;

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية"

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

&#34;النضال الشعبي&#34;: رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة بالقطاع

"النضال الشعبي": رفع الأسعار لا يمكن أن يسرى دون موافقة الجهة الحاكمة بالقطاع

فتح: تدمير مقبرة اليوسفية بالقدس انعكاس لعقلية عنصرية ومخطط متجدد لاجتثاث وجود شعبنا

فتح: تدمير مقبرة اليوسفية بالقدس انعكاس لعقلية عنصرية ومخطط متجدد لاجتثاث وجود شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ &#34;منظمات إرهابية&#34;

الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية"

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

صدور العدد 184 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

غزة: موعد صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين الكترونيا

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

مركز الميزان يصدر تقريراً بعنوان &#34;استهداف الأبراج السكنية.. إصرار على انتهاك القانون الدولي الإنساني&#34;

مركز الميزان يصدر تقريراً بعنوان "استهداف الأبراج السكنية.. إصرار على انتهاك القانون الدولي الإنساني"

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو الاتحاد الأوروبي لترجمة إدانته للاستيطان لأفعال لعزل إسرائيل

"الديمقراطية" تدعو الاتحاد الأوروبي لترجمة إدانته للاستيطان لأفعال لعزل إسرائيل

فلسطين نائباً لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية

فلسطين نائباً لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية

منوعات

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

ما حقيقة إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

بعد سقوط الديكور عليه.. ما آخر التطورات الصحية لحالة محسن منصور؟

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

بعد منشورها الأخير.. هل ستصبح حلا شيحة داعية إسلامية؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

لهذا السبب.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

شاهد: ماجد المهندس يهدد الشباب بسبب زوجاتهم

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

بعد هجوم ناري.. شاهد كيف اعتذر فهد الزهراني ليعقوب بوشهري

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

للمرة الأولى.. زينة تنشر صورة لأحد أطفالها وتحذفها على الفور

تفاصيل جديدة للحظة قتل الممثل بالدوين للمصورة السينيمائية

تفاصيل جديدة للحظة قتل الممثل بالدوين للمصورة السينيمائية

شاهد: هند صبري تثير الجدل حول علاقتها بمنة شلبي

شاهد: هند صبري تثير الجدل حول علاقتها بمنة شلبي

عربي

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات

قرداحي: لم أشتم السعودية والإمارات

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية