فتح: تدمير مقبرة اليوسفية بالقدس انعكاس لعقلية عنصرية ومخطط متجدد لاجتثاث وجود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنجددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح العهد للشعب الفلسطيني على الاستمرار في النضال ومقاومة المنظومة الصهيونية الاستعمارية العنصرية ، والدفاع عن حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في أرض وطنه فلسطين، والتأكيد على حفظ كرامة الانسان الفلسطيني شهيدا أوحيا فوق وتحت ثرى الوطن.الحركة وفي بيانها الصادر اليوم الأربعاء عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اعتبرت تجريف سلطات منظومة الاحتلال الاسرائيلي لمقبرة اليوسفية في القدس جريمة بحق كرامة الانسان الفلسطيني حيا وشهيدا ومتوفيا .ورأت فتح في هذه الجريمة انعكاسا واضحا وصريحا لعقلية المنظومة الحاكمة في كيان الاحتلال ، وأهدافها في اجتثاث الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني على وجه ارضه وما تحت ترابها الطاهر ، كما رأت في تجريف المقبرة حلقة جديدة من المخطط الاستعماري الاستيطاني الصهيوني لنسف الرواية الفلسطينية وامتداداتها التاريخية ، ونصب الخرافة الصهيونية مكانها .وجددت حركة فتح عهدها للشعب الفلسطيني على الاستمرار بمقاومة هذا المخطط الخطير ليس على وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وحسب ، بل على القيم والثوابت والأخلاق الانسانية والقوانين الدولية والعقائد السماوية والفلسفة الانسانية لدى كل شعوب الدنيا، ودعت المنظمات الدولية المعنية بشرائع الحقوق الانسانية كافة لمحاسبة حكومة منظومة الاحتلال وملاحقتها على هذه الجرائم في المحاكم الدولية المختصة.وأشادت فتح بمواجهة المواطنين الفلسطينيين مع سلطات الاحتلال وثباتهم في الميدان وتمسكهم بالدفاع عن ارضهم ومنع المحتل الاسرائيلي العنصري الارهابي من انتهاك حرمة عظام اجساد اجدادهم وآبائهم وأبنائهم الدالة على الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني .