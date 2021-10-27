قطر توافق على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية





وفي هذا الاجتماع أصد وزير العمل القطري توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل في دولة قطر، وستقوم سفارة دولة فلسطين بدولة قطر بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات.

وبحث الجانبان فيه التعاون المشترك بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف لدعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.