قطر توافق على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية
عقد وزير العمل د. نصري أبو جيش في ختام اليوم الثاني لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعا مع نظيره القطري د. علي بن سعيد المري.
وبحث الجانبان فيه التعاون المشترك بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف لدعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.
وفي هذا الاجتماع أصد وزير العمل القطري توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل في دولة قطر، وستقوم سفارة دولة فلسطين بدولة قطر بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات.
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