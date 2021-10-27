حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً بإطلاق سراح 500 أسيراً مقابل الجنود

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس، رفضت عرضاً إسرائيلياً بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني، من ضمنهم أسرى من أصحاب المحكوميات العالية، مقابل الجنود الأسرى في قطاع غزة.وذكر موقع (الحمرا)، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن مصر أبلغت حركة حماس، بالعرض الإسرائيلي، والتي رفضته بدروها بشكل قاطع، مجددةً تمسكها بإطلاق سراح 1001 أسير على الأٌقل، على أن تقوم هي (حماس) بتحديد أسمائهم أيضا.وبحسب المصادر ذاتها، فإن ملف الأسرى أخذ حيزاً ووقتاً طويلاً من لقاءات وفد الحركة، الذي ترأسه رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، مع المخابرات المصرية، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.