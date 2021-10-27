الاحتلال يستدعي خمسة مقدسيين من سلوان للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مقدسيين، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق لدى مراكز مخابرات الاحتلال بالمدينة.وأفادت مصادر في القدس، أن قوات الاحتلال أبلغت الشابين فراس الأطرش، وأحمد الطويل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، باستدعائهما للتحقيق، بحجة تواجدهما في المقبرة اليوسفية التي تواصل تهويدها وتجريفها لصالح إقامة مشاريع استيطانية.واستدعت مخابرات الاحتلال كلا من: عدنان الكركي، وإبراهيم سمرين، وزياد شرف للتحقيق، وهم من حي وادي حلوة ببلدة سلوان.وفي السياق، داهم الاحتلال منزل المقدسي محمد عبد الله عودة في حي بئر أيوب من بلدة سلوان، واستجوبت ساكنيه ميدانيا بعد عملية تفتيشه والتخريب في محتوياته.