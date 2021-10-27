فلسطين نائباً لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية







رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الزراعة رياض العطاري ممثلاً عن دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحت شعار "تحسين النظم الغذائية تحقيقا للأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، والذي انعقد في إسطنبول-الجمهورية التركية للفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2021، حيث تم انتخاب الجمهورية التركية رئيسا لهيئة مكتب المؤتمر الثامن، كما انتخبت فلسطين نائبا للرئيس بالإضافة إلى دولة قطر، غامبيا وجمهورية كازاخستان.وقد أكد خلال مداخلة دولة فلسطين على أهمية إعادة النظر في أساليب وطرق الاستهلاك والإنتاج، وإدخال التكنولوجيا، واستمرار مساهمة دول العالم الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.كما أكد العطاري بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في مصادرة الأراضي وفرض الحصار والبنية التحتية للقطاع الزراعي لتدمير الممنهج لمقدرات وممتلكات الشعب الفلسطيني، والحروب المتكررة على قطاع غزة وكذلك منع الوصول والسيطرة على مصادر الأراضي والمياه هي السبب الحقيقي وراء ضعف التنمية الزراعية في الأراضي الفلسطينية وتراجع مستويات الأمن الغذائي لدى الأسر الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، والمناطق المسماة ج وشرقي القدس.كما دعا العطاري المؤتمر إلى إصدار قرار يحمل إسرائيل مسؤولية انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، وخاطب الاجتماع بضرورة تقديم الدعم للقطاع الزراعي وتحديدا في قطاع غزة والقدس الشرقية.وقد اجتمع العطاري على هامش المؤتمر مع السيد بكر باك ديميريلي وزير الزراعة والغابات التركي، حيث تباحث الوزيران في آفاق التعاون المشترك وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتعزيز الموقف الفلسطيني في إطار الصراع مع دولة الاحتلالوممارستها في إعاقة التنمية الزراعية، وقد اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.وشارك مع العطاري في عضوية الوفد الفلسطيني الدكتور فائد مصطفى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، والمهندس حسن الأشقر مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة.